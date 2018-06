Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR multa Estado por falta de limpeza

Mato em redor do IP3, entre Viseu e Coimbra, cai para a via.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:32

A GNR de Viseu multou a Infraestruturas de Portugal por não limpar o mato em redor do IP3, que faz a ligação entre Viseu e Coimbra. Em algumas zonas como Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, a vegetação, sobretudo mimosas, está de tal forma grande que cai para dentro do traçado.



O prazo para que não fossem aplicadas coimas por falta de limpeza dos terrenos terminou a 31 de maio. Agora, a GNR está a dar seguimento aos autos de contraordenação levantados. Para pessoas coletivas, como é o caso da Infraestruturas de Portugal, o valor das coimas varia entre os três mil e os 120 mil euros.



Já no caso de proprietários de terrenos, as multas podem ir até aos 10 mil euros.



O presidente da Câmara de Viseu apelida de "vergonhoso", o estado atual do mato no IP3, no IP5 e na EN229. Almeida Henriques garante que, pelo menos as entradas da cidade, vão ser limpas por equipas da câmara. Depois "a fatura com os custos seguirá para a Infraestruturas de Portugal".



A empresa, contactada pelo CM, avançou que o trabalhos de limpeza do mato no IP3 "vão avançar ainda esta semana".



Também ontem, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afiançou que foram já eliminados cerca de 400 autos de contraordenação levantados pela GNR durante a fiscalização das faixas de gestão de combustível.



Desde o início do ano e até 31 de maio, a GNR instaurou 1946 autos de contraordenação por incumprimento na limpeza das faixas de gestão de combustível florestal.