Um militar da GNR na reforma, com 72 anos, foi acusado pelo Ministério Público de ter tentado matar um vizinho, em Celorico de Basto, devido ao “barulho excessivo”.Os factos remontam a 9 de agosto do ano passado. Após uma discussão por alegado excesso de barulho, José Alves disparou contra um vizinho, com uma pistola calibre 7.65 mm. A vítima foi hospitalizada “e só não morreu por lhe ter sido prestada de imediato assistência médica”.