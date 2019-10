GNR pede cautela e alerta condutores para milhares de peregrinos nas imediações de Fátima

A GNR apelou esta sexta-feira aos condutores que se deslocam a Fátima no sábado e no domingo, para a peregrinação de outubro, para adotarem uma condução cautelosa.Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Santarém apela aos condutores que nestes dias, em Fátima e nos seus acessos, "adotem uma condução cautelosa, devido ao elevado número de peregrinos a circular na via pública, e que respeitem a sinalização e ordens dos agentes policiais".A GNR acredita que nesta peregrinação deverão chegar "milhares" de visitantes ao Santuário de Fátima, "pelo que serão empenhados militares de diversas valências policiais da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente, territorial, patrulhamento a cavalo, patrulhamento ciclo, (através de equipas de Tourist Support Patrol), trânsito, investigação criminal, intervenção, binómios cinotécnicos, manutenção de ordem pública, inativação de explosivos e operações especiais".Para que as celebrações decorram em segurança, a GNR irá implementar um dispositivo de segurança na cidade de Fátima, com particular atenção ao santuário e zona envolvente, mas recomenda ainda que os peregrinos cheguem atempadamente, a fim de evitar filas prolongadas.A GNR pede ainda para não deixarem bens à vista no interior dos veículos, nem deixar documentos pessoais nos automóveis, e não transportar a carteira ou o telemóvel no bolso de trás ou na mochila."Evite andar com grandes quantias de dinheiro. Divida-o e distribua-o por vários locais, não leve bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos e nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham, devendo estas ter sempre um contacto de um adulto do grupo", sugere ainda a GNR, que aconselha que os peregrinos tenham sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos elementos do grupo com quem seguem viagem.O arcebispo de Seul vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária à Cova da Iria, que evoca a última Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em 1917.Segundo uma nota do Santuário, a presença do cardeal Andrew Yeom Soo-jung em Fátima exprime "a atenção que o Santuário tem dado ao continente asiático, de onde se tem registado um aumento anual de peregrinos, mas é, também, uma chamada de atenção para a necessidade de paz naquela zona do globo".A peregrinação começa no sábado com saudação inicial às 18:30, na Capelinha das Aparições; prossegue com a recitação do Rosário às 21:30, seguida da Procissão das Velas e Missa da Vigília.No dia 13 de outubro, domingo, a oração do terço está agendada para as 09:00, seguida da Missa Internacional, que termina com a Procissão do Adeus, no Recinto de Oração.As principais celebrações vão ter interpretação em língua gestual portuguesa e podem ser seguidas em direto em www.fatima.pt.