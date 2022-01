GNR persegue e captura preso evadido da cadeia de Paços de Ferreira

Saiu numa precária da cadeia de Paços de Ferreira, em dezembro, mas não regressou. O homem, de 54 anos e que estava foragido há quase um mês, acabou por ser capturado após uma perseguição da GNR de Lourosa, no sábado, em São João da Madeira. Voltou para a prisão, onde cumpre pena por tráfico de estupefacientes.Tudo começou quando, durante a operação de fiscalização, os militares mandaram parar um carro que circulava na via pública. Em vez de obedecer, o condutor acelerou e escapou do local a alta velocidade - tendo colocado em perigo os outros condutores.De imediato foi iniciada uma perseguição policial, por vários quilómetros. O automóvel acabou por ser intercetado e o condutor, um homem de 69 anos, foi detido. Está indiciado do crime de condução perigosa. Só depois os militares perceberam que na viatura estava o recluso, que se tinha evadido da cadeia a 29 de dezembro.