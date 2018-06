Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR persegue homem em Santa Maria da Feira

André Monteiro de 26 anos feriu um militar e um condutor durante a fuga.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 01:30

André Monteiro, conhecido como ‘Fura minas’ foi detido, durante a madrugada desta terça-feira, em Santa Maria da Feira, depois de perseguido pela GNR durante vários quilómetros.



O homem, de 26 anos, não obedeceu a uma ordem de paragem da GNR de Santa Maria da Feira, cerca da 01h00, numa operação de trânsito de rotina.



Não tem carta de condução e já foi apanhado, várias vezes, a conduzir alcoolizado. Escapou por estradas secundárias, entre Fiães e Lourosa, a alta velocidade, e foi perseguido pela autoridade.



A fuga só terminou quando André Monteiro perdeu o controlo do carro e provocou uma colisão com outra viatura no IC2, em Lourosa.



‘Fura minas’ fugiu a pé, cerca de duzentos metros, e foi perseguido pelos militares. Saltou um muro, mas foi localizado pela autoridade.



O homem resistiu, com violência, à detenção acabando por provocar ferimentos num militar quando foi manietado.



André Monteiro foi levado para o posto e, mais tarde, presente a juiz de instrução criminal do Tribunal de Santa Maria da Feira. O IC2 esteve cortado, nos dois sentidos, durante cerca de duas horas.



PORMENORES

Condenações

André Monteiro tem um vasto cadastro criminal. Foi condenado pelos crimes de furto, roubo, tentativa de agressão, agressão, posse ilegal de arma, condução sob efeito do álcool, condução sem carta e tentativa de atropelamento de uma agente da autoridade.



Abandonou ferido

A fuga terminou com uma colisão com outro carro em Lourosa. O condutor, de 40 anos, ficou ferido e o suspeito abandonou o local. A vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria da Feira.