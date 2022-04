Um homem, de 56 anos, foi detido pela GNR por agredir a mulher, seis anos mais nova, no concelho de Trancoso. Após ser denunciado, o agressor saiu de casa e foi viver para o concelho de Penalva do Castelo, onde acabou detido. Presente a um juiz do Tribunal de Trancoso, ficou proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima.