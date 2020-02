GNR prende homem por maus tratos à mãe em Lisboa

A GNR de Lisboa deteve na manhã desta quinta-feira um homem de 50 anos por crimes de maus tratos a idosos, no caso a própria mãe. O agressor foi detido no cumprimento de mandados de busca, apreensão e detenção.



Em casa do suspeito foram encontradas uma pistola de alarme modificada para pistola de defesa com um calibre 6,35 mm, 10 munições para a mesma; oito munições calibre 7,65; 12 munições calibre .32; cinco munições calibre 9 mm e ainda 3 munições perfurantes.

O detido vai ser esta quinta-feira presente no tribunal de Sintra para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.