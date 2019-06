Militares de cinotecnia (equipas com cães) da Unidade de Intervenção da GNR prenderam um traficante de droga, de 45 anos, que deu nas vistas enquanto conduzia aos ziguezagues no IC19, perto de Benfica, em Lisboa.



Feita revista à viatura, foram-lhe apreendidas 640 doses de drogas, uma balança, um bastão, e um telemóvel. Para além de estar na posse de droga, o homem conduzia com taxa-crime de álcool. Aguarda julgamento em liberdade.

