GNR prepara teletrabalho

A GNR está a preparar a adoção do teletrabalho nas funções administrativas em que esse regime seja possível. A medida surge na sequência dos efeitos da pandemia de Covid-19 e tem como objetivo evitar focos de contágio na instituição. Por definir está o regresso ao sistema de trabalho em espelho na parte operacional – os militares efetuam turnos de 12 horas, desencontrados, para manter o efetivo disponível em caso de contágio – está dependente da declaração do Estado de Emergência, o que ainda não ocorreu.



“Com a aprovação do recente normativo legal que incrementou as medidas restritivas de situações que possam propiciar maior risco de contágio, nomeadamente no que se refere ao teletrabalho e à organização do trabalho, a Guarda, no dia 15 de outubro, atualizou o seu plano de contingência mantendo como prioritário a prevenção do contágio, reforçando medidas já anteriormente adotadas e às quais importa dar a adequada continuidade”, explicou o Comando Geral da GNR.



Ver comentários