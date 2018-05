Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR preso ao ser apanhado a conduzir com 2,5 g/l de álcool no sangue

Detido está de baixa e já foi visado em processos disciplinares por agressões a um superior e a um agente da PSP.

Por M.C. | 08:24

Um militar da GNR, de 48 anos, foi preso por colegas do posto de Zebreira, Castelo Branco, por ter sido apanhado a conduzir com 2,5 g/l de álcool no sangue. O detido está de baixa há cerca de quatro anos e já foi visado em processos disciplinares por agressões a um superior e a um agente da PSP.



Ao início da tarde de terça-feira, o guarda terá passado um sinal vermelho em frente ao posto da Zebreira. O comandante seguiu-o e prendeu-o. Foi notificado para ir a tribunal.