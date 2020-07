GNR procura homem de 74 anos desaparecido no concelho de Castelo Branco

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um homem de 74 anos que desapareceu na quinta-feira, em Santo André das Tojeiras, Castelo Branco, informou a GNR esta sexta-feira.

De acordo com o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, capitão Jorge Massano, o homem, que sofre de Alzheimer, desapareceu cerca das 10h00 de quinta-feira.

A GNR tomou conhecimento do caso pelas 14h00, através da comunicação de um familiar do desaparecido.

"As buscas iniciaram-se ontem [quinta-feira] e continuam no terreno, com quatro cães de busca e oito operacionais da GNR", explicou.

Segundo a GNR, o homem, residente em Cabeça Gorda, Santo André das Tojeiras, tem cerca de 1,70 metros de altura e na altura do desaparecimento vestia calças de cor beje e camisa aos quadrados vermelha.