GNR procura mulher que está desaparecida em Santiago do Cacém

A GNR de Santiago do Cacém está a realizar buscas para tentar encontrar uma mulher de 94 anos que está desaparecida desde a madrugada desta quinta-feira.

O alerta foi dado às 09h30 por familiares da mulher.

Maria Balbina Matos, que vive sozinha com uma filha, foi vista pela última vez, cerca das 05h00 desta quinta-feira, no largo do Barroso, na zona histórica de Santiago do Cacém.

O comandante do destacamento da GNR de Santiago do Cacém, Luís Molano, explicou ao CM que "estamos a realizar buscas na zona onde foi vista, nos locais que costuma frequentar e nas zonas envolventes. As buscas estão a ser realizadas por militares da guarda e por equipas cinotécnicas da GNR".