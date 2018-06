Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado suspeito de atear fogo à própria casa em Ponte de Lima

Homem de 65 anos terá ingerido pesticidas antes de fugir.

11:15

O suspeito de ter ateado esta terça-feira fogo à própria casa, em Bárrio e Cepões, Ponte de Lima, foi encontrado, cerca de duas horas após desaparecer, e transportado ao hospital de Viana do Castelo, disse fonte policial.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o homem, de 65 anos, foi encontrado cerca das 11h45, "consciente, a cerca de 1,5 quilómetros da sua residência e transportado ao serviço de psiquiatria do hospital de Santa Luzia", na capital do Alto Minho.



O alerta às autoridades foi dado cerca das 09h19, por familiares do homem, que terá ingerido pesticidas antes de fugir.



Também contactado pela agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, adiantou que o incêndio destruiu "por completo" a habitação.



"A casa antiga, foi totalmente consumida pelas chamas. Só sobraram as paredes", adiantou Carlos Lima, acrescentando que o homem "vivia sozinho".



Ao local compareceram 26 operacionais e oito viaturas entre bombeiros e militares da GNR.