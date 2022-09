GNR procura Tânia Fernandes em Fátima

A GNR está à procura de Tânia Fernandes, a mulher desaparecida desde sábado em Cabanas de Tavira, na zona de Fátima, em Santarém. "Ela manifestou que tinha intenção de ir a Fátima, mas não sabemos até que ponto isso poderá ser assim. De qualquer forma, foi informada a GNR de Fátima, mas também não foi ali localizada", confirmou uma fonte oficial da GNR.Esta força de segurança deixou de realizar buscas no terreno para encontrar esta mulher, de 30 anos, mas os militares mantêm-se em alerta para qualquer avistamento ou pista que a possa ajudar a localizar. O marido, Daniel Bagarrão, disse aoque foi "apanhado de surpresa" com a suspensão das buscas no terreno e continua a procurar Tânia junto com outros familiares a amigos.