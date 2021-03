O comandante da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR proibiu todos os elementos do efetivo de tirarem férias entre 18 e 29 de outubro por causa das celebrações do Dia da Unidade, a 23 desse mês. A medida afeta cerca de 950 elementos e está a causar desagrado entre os operacionais.“Salvo situações excecionais, devidamente autorizadas pelo Exmo. Comandante da Unidade, por força do Dia da Unidade, não deverá...