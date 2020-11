GNR protege família de militar atacado em hipermercado em Quarteira

O Comando de Faro da GNR está a proteger a família do militar que foi agredido a soco por outro homem, no interior de uma superfície comercial, em Quarteira, pelas 21h30 de terça-feira, revelou ontem ao CM Luís Matos, dirigente da Delegação Sul da Associação de Profissionais da Guarda (APG).



"O militar e a família já tinham sido ameaçados pelo agressor, como represália por uma situação que envolveu um familiar deste, há cerca de um ano. E, depois da agressão no hipermercado, o indivíduo, que pratica boxe, voltou a ameaçar e a intimidar a família do guarda", adiantou.

