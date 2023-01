Um militar da GNR fez-se passar pelo condutor de um carro acidentado para proteger um amigo, bombeiro, e evitar que este fosse sujeito ao teste do álcool. A burla foi descoberta e os dois foram condenados pelo Tribunal da Relação de Coimbra a uma pena de 12 meses de prisão, que fica suspensa. O caso ocorreu a 16 de junho de 2015, em Leiria. O veículo conduzido pelo bombeiro ficou destruído.





O condutor ligou ao militar do Destacamento de Trânsito e este apresentou-se aos colegas como condutor. Em primeira instância, o militar foi punido com 20 meses de prisão e o amigo com 16. A Relação reduziu as penas.