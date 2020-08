GNR queimados no fogo em Cabeceiras de Basto já começaram a ter alta

Dois dos cinco militares que ficaram feridos durante o combate a um incêndio, na sexta-feira, em Cabeceiras de Basto, já tiveram alta hospitalar. Tinham sofrido apenas ferimentos ligeiros, tendo sido encaminhados para o hospital de Guimarães.Já as outras três vítimas permanecem internadas. Duas estão no Hospital de São João, no Porto, e a outra no Hospital de Vila Nova de Gaia. Apesar das queimaduras graves que sofreram, estes militares estão em situação considerada estável.Todos os militares integravam uma equipa do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR. Ficaram feridos já depois das 16h00, na sequência do fogo na zona de Padornelos. As chamas chegaram a ser combatidas no terreno por mais de 100 operacionais.