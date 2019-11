É no outono e inverno que há mais atropelamentos, devido ao maior tráfego automóvel e pedonal coincidir com o anoitecer ou início da noite (17h00-20h00).Por isso, a GNR realiza esta sexta-feira, repetindo a 5 e 6 de dezembro, uma operação especial, no Porto, Braga, Lisboa, Setúbal e Faro, com fiscalização a estacionamento, velocidade, telemóvel e álcool.Em 2018, a GNR registou 3950 atropelamentos, com 70 mortos e 202 feridos graves.