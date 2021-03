A GNR recebeu no ano passado uma média de 33 denúncias por dia através da Linha SOS Ambiente e Território, num total que supera as 12 mil participações.“A maioria dos contactos estiveram relacionados com animais de companhia e defesa da floresta contra incêndios e resíduos”, revelou ontem a força de segurança, reportando que foi entre maio e setembro que se concentraram as queixas - só julho ficou perto dos dois mil registos.