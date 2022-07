GNR recolhe onze animais exóticos em Castelo Branco 

A GNR recolheu na segunda-feira 14 animais em situação irregular, onze dos quais são exóticos, no concelho de Castelo Branco. A descoberta foi feita na sequência de uma ação de patrulhamento no âmbito da 'Campanha Florestal Segura 2022', onde os militares detetaram, no meio da floresta, uma quinta com diversos animais.Esta ação resultou na recolha dos seguintes animais: dois suricatas, dois ouriços pigmeus africanos, dois bufos-de-begala, dois pavões brancos, duas codornizes, um alpaca, uma tartaruga, um esquilo e um pavão azul.

No seguimento das diligências policiais foi identificada uma mulher de 65 anos, por não possuir qualquer documentação legal associada às espécies.