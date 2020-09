GNR recupera 4.700 euros de furto em residência em Tondela

A GNR anunciou esta sexta-feira que identificou uma mulher, de 44 anos, suspeita de furto em residência, no concelho de Tondela, e que recuperou 4.700 euros em dinheiro.Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por causa de um furto, ocorrido no dia 07, "foi possível apurar que a mulher subtraiu uma grande quantia de dinheiro dentro da residência, à qual tinha acesso habitual"."Após diversas diligências policiais, os militares da guarda identificaram a suspeita do furto, tendo resultado na realização de três buscas, uma domiciliária e duas em veículos", durante as quais conseguiram recuperar 4.700 euros em dinheiro, acrescenta.A suspeita foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela.