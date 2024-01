GNR recupera 820 quilos de cortiça alegadamente furtada por três homens no Alentejo

A GNR recuperou 820 quilos de cortiça alegadamente furtada, na localidade de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), tendo três homens sido constituídos arguidos como supostos autores do crime.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que os 820 quilos de cortiça foram recuperados na sexta-feira, através do Posto Territorial de Viana do Alentejo, pertencente ao Comando Territorial de Évora.

Os homens suspeitos e constituídos arguidos têm entre 22 e 61 anos, acrescentou a força de segurança.

"Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram uma viatura ligeira, em circulação, que fazia o transporte de uma elevada quantidade de cortiça, condicionando a visibilidade do próprio condutor", pode ler-se no comunicado.

A GNR abordou então o veículo, para "proceder à sua fiscalização", e, no decorrer das diligências policiais, os militares apuraram "que os três suspeitos estavam na posse de 820 quilos de cortiça, cuja proveniência não souberam justificar", pelo que apreenderam esse material, assim como a viatura.

"Complementarmente, foram ainda elaborados seis autos de contraordenação por infrações previstas no Código da Estrada", acrescentou a Guarda.

Além de os suspeitos terem sido constituídos arguidos, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Évora.