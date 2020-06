GNR recupera bicicleta furtada que já participou na 'Volta a Portugal' e que vale 9 mil euros

A GNR anunciou, esta quarta-feira a recuperação de uma bicicleta profissional e uma roda suplente, furtadas, em Loulé. A bicicleta em questão bicicleta já participou na prova "Volta a Portugal em Bicicleta", e está avaliada em 9000 euros. A roda tem o valor de 800 euros."Ambos os artigos fazem parte do produto de um furto de material desportivo ligado ao ciclismo num valor total de 160 mil euros", pode ler-se no comunicado enviado pela força policial.O material tinha sido furtado em novembro de 2018 na zona do Seixal. Foi recuperado pela GNR após uma denúncia de que iria ser vendido em Loulé. O suspeito foi apanhado em flagrante a tentar vender o material. Foi, entretanto, constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Seixal.