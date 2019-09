GNR recupera carro furtado a ex-estrela do Sporting

O lateral-direito Bruno Gaspar vivia em 2016 um dos melhores anos na sua carreira no futebol, em Guimarães, representando o Vitória Sport Clube. Contudo, no plano pessoal, um crime marcou o ano do internacional angolano, que entretanto já representou o Sporting e defende agora o emblema do Olympiacos (Grécia).



Desconhecidos levaram-lhe o carro à porta de casa, em Guimarães. Três anos volvidos, a viatura do jogador foi encontrada numa sucateira ...

