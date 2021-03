GNR recupera material furtado em estabelecimento comercial na Maia

A GNR da Maia recuperou, este domingo, material de construção que tinha sido furtado de um estabelecimento comercial, no concelho da Maia.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, em comunicado, no âmbito de uma investigação a um furto ocorrido numa loja no dia 22 de março, com recurso a arrombamento de portas, foram realizadas várias diligências que culminaram com a apreensão de material de construção civil roubado, nomeadamente, vários berbequins, parafusadoras e rebarbadoras, discos de corte, diversas brocas e lixas e dois carrinhos de mão. Os artigos foram entregues ao proprietário.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Maia.