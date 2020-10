A GNR identificou, no concelho de Penafiel, um homem de 30 anos por furto em residência e recuperou várias peças em ouro. A investigação começou depois da denúncia de um assalto em Paredes, no sábado passado, em que foram furtados vários objetos em ouro e ainda peças de bijuteria.No decorrer das diligências, os militares da GNR conseguiram identificar o principal suspeito do crime e recuperaram todo o material furtado.