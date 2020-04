GNR recupera Senhora do Sameiro que tinha sido roubada

A GNR de Vila Verde recuperou uma imagem de Nossa Senhora do Sameiro que, na semana passada, tinha sido roubada de um "nicho de alminhas do purgatório" da freguesia de Gomide, concelho de Vila Verde.Após a denúncia de populares que costumavam prestar culto no pequeno oratório, que no Minho é designado por ‘nicho de alminhas’, a GNR efetuou diversas diligências, tendo identificado um suspeito e solicitado autorização judicial para buscas domiciliárias.Os militares recuperaram a pequena estátua e constituíram arguido um homem de 49 anos, que confessou a autoria do furto. A imagem da virgem do Sameiro, com forte culto religioso na região do Minho, foi novamente colocada no nicho de onde tinha sido roubada.