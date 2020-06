GNR reforça patrulhamento e fiscalização nas estradas durante o verão

A GNR vai intensificar, a partir de sexta-feira e até 06 de setembro, o patrulhamento e a fiscalização nas estradas portuguesas para garantir a segurança durante as deslocações feitas no período do verão, indicou hoje a corporação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana sublinha que durante o verão há um aumento "substancial do tráfego", mas este ano, devido à pandemia de covid-19, está previsto "um maior fluxo de deslocações".

Durante a operação "Viajar em segurança", a GNR vai privilegiar "uma atuação preventiva" nos principais eixos rodoviários, como autoestradas, itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais, através de um "esforço para as vias mais críticas" com o objetivo de "combater a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança".