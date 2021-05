Um agente da PSP fora de serviço e um militar da GNR já na reforma tentaram serenar uma discussão violenta entre um casal, na vila de Armação de Pêra, em Silves, e viram-se envolvidos na confusão.





O caso ocorreu na passada quinta-feira. O casal, que seguia na via pública, começou a discutir, situação que escalou para alguns confrontos físicos. No local, de férias, estava um agente da PSP que presta serviço no Corpo de Intervenção do Porto, e um militar da GNR reformado.