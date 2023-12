GNR reformado tenta matar vizinho com disparo na cara em Proença-a-Nova

Um militar da GNR reformado disparou no domingo um tiro sobre um vizinho e atingiu-o na zona da face, em Proença-a-Nova. Na origem da tentativa de homicídio estarão desavenças entre ambos.Ao final da tarde, o agressor foi detido e a investigação ao caso passou para a alçada da Polícia Judiciária do Centro. O primeiro alerta para os Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova chegou pelas 17h15: uma tentativa de suicídio com arma de fogo, o que acabou por não se confirmar.O homem está internado, mas com prognóstico estável e não corre perigo de vida.