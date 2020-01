GNR regista 10 mortos e 762 feridos nas estradas durante as Festas

Dez pessoas morreram, 47 ficaram feridas com gravidade, e 715 de forma ligeira, em sequência dos 2793 acidentes registados pela GNR entre 20 e 31 de dezembro de 2019.

É este o mais recente balanço feito ao CM pelo oficial de serviço ao Comando-Geral da GNR, da operação Natal-Ano Novo desta força de segurança. A mesma fonte acrescentou não ter ainda havido, nas primeiras horas de 2020, quaisquer acidentes com mortos.

Durante o mesmo período, a GNR fiscalizou um total de 55643 condutores, registando 18134 infrações.

As patrulhas da Guarda Nacional Republicana controlaram ainda 51028 condutores ao consumo de álcool, registando 665 contraordenações, e 311 detenções (com taxa-crime de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l).

Os aceleras também não tiveram descanso com as patrulhas da GNR. Os militares fiscalizaram 433573 condutores, registando 8136 excessos.

Por fim, registaram-se 408 infrações relacionadas com a falta de cinto e a falta de uso, ou uso errado, de cadeirinhas de bebé, e ainda 558 situações com condutores apanhados ao volante com telemóvel.

À semelhança do que fez no Natal, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem prevista uma conferência de imprensa para amanhã, 2 de janeiro, para fazer o balanço das operações de fiscalização feitas durante as celebrações de Ano Novo.