GNR regista 119 acidentes e deteta mais de 500 infrações de trânsito em 12 horas

No âmbito das operações foram apreendidas 441 doses de haxixe e uma arma branca.

A GNR registou 119 acidentes rodoviários na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado, período em que detetou 576 infrações de trânsito, com destaque para casos de excesso de velocidade e condução sob o efeito de álcool.



Este é o resultado das operações levadas a cabo pela GNR em todo o país entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 deste sábado, segundo o gabinete de comunicação daquela força policial.



A GNR registou 119 acidentes, que resultaram em seis feridos graves e 35 feridos leves.



Nas operações de fiscalização de trânsito, foram detetadas 576 infrações, das quais 151 casos de excesso de velocidade e os 75 por condução sob o efeito do álcool.



A GNR aponta ainda um elevado número de automóveis que circulavam sem a inspeção periódica obrigatória (48 casos), infrações relacionadas com tacógrafos (43) ou anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (25).



A falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório motivou 19 coimas e conduzir a usar o telemóvel ao mesmo tempo motivou outras 12.



Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, a GNR deteve 46 pessoas: 31 por condução sob o efeito do álcool, seis por tráfico de droga, dois por condução sem habilitação legal, um por posse de arma proibida, um por homicídio, um por roubo e um por permanência ilegal em território nacional.



No âmbito das operações da GNR foram apreendidas 441 doses de haxixe e uma arma branca.