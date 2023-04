GNR regista 15 mortos e 45 feridos graves na operação "Páscoa 2023"

A GNR realizou, entre os dias 3 e 11 de abril, a operação "Páscoa 2023", na qual registaram 15 mortos, 45 feridos graves e 560 feridos leves, num total de 1816 acidentes rodoviários.Nesta operação, os militares da Guarda fiscalizaram 58.808 condutores, tendo sido aplicados 4724 autos de contraordenação por excesso de velocidade, 1152 por falta de inspeção periódica, 502 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 551 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 414 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 395 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.Durante este período de intensificação de patrulhamento, ações de sensibilização e fiscalização em todo o Território Nacional por parte da GNR, foram detetados "517 condutores com excesso de álcool, dos quais 349 foram detidos", de acordo com um comunicado da Guarda. "Foram ainda detidas 208 pessoas por conduzirem sem habilitação legal", diz o comunicado.