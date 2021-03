GNR regista 70 infrações em fiscalização a operadores de gestão de resíduos no Porto

A GNR elaborou 70 autos de contraordenação no âmbito de uma fiscalização levada a cabo a operadores de gestão de resíduos em Matosinhos, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, anunciou hoje.

A aplicação dos autos de contraordenação à legislação ambiental e fiscal e aduaneira aconteceram no decorrer de uma ação do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Matosinhos, do Comando Territorial do Porto da GNR, na quinta-feira, referiu esta força policial.

Na sequência desta, os militares fiscalizaram diversos operadores de gestão de resíduos no que toca ao armazenamento, produção, encaminhamento e transporte dos mesmos, frisou.

"Foram fiscalizados nove operadores e controlados centenas de veículos salvados e em fim de vida (VFV), com origem nacional e internacional, tendo sido detetadas 70 infrações", sublinhou a GNR.

Destas 70 infrações, 51 dizem respeito à legislação ambiental e 19 à legislação fiscal e aduaneira.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Ação Fiscal (DAF), do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) e Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e a Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Matosinhos.