GNR regista um morto e sete feridos graves em 390 acidentes nas últimas 48 horas

Um morto, sete feridos graves e 15 ligeiros são o resultado dos 390 acidentes registados na sexta-feira e no sábado pela GNR, segundo os dados provisórios da operação "Natal e Ano Novo 2023/2024".

Relativamente ao acidente com uma vítima mortal, um homem com 76 anos, a GNR adianta, em comunicado, que foi uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um velocípede ocorrida cerca das 17h20 de sábado na Estrada Nacional n2, em Castro Verde, em Beja.

Em resultado das ações desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, foram fiscalizados, entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 de sábado, 16.934 automobilistas.