GNR registou agressões contra ativistas anti-touradas

Autoridades remeteram para tribunal as agressões contra os activistas dos direitos animais na tourada em Albufeira.

13:49

A GNR remeteu para tribunal as agressões contra os ativistas dos direitos animais na tourada em Albufeira, de dia 9 de Agosto, para a justiça "proceder à abertura de processos-crime", avança a revista SÁBADO De acordo com fonte oficial da GNR, as autoridades "remeteram para tribunal um auto de notícias, após o levantamento de todos os factos", onde constam os protestos dos ativistas e as agressões contra estes. "Com o envio do auto de notícia, o tribunal poderá fazer as averiguações necessárias para a aberta de processos-crime", acrescentou.Recorde-se que a tourada em questão ocorreu na última quinta-feira, dia 9 de Agosto, em Albufeira. O incidente começou quando foi interrompida por ativistas dos direitos animais, que invadiram a arena em protesto. Os três ativistas acabaram por ser detidos pela GNR, mas, quando já estavam algemados, continuaram a ser agredidos."Filho da p***! Tens alguma coisa de vir aqui? Não gostas, vai para casa", ouve-se num dos vídeos filmados e partilhados nas redes sociais. Os detidos que invadiram a corrida de touros estavam de tronco nu e tinham escrito em inglês no peito "Parem a tortura, Parem as touradas", "adorem os animais".Entre os homens responsáveis por esta acção ativistas estavam dois portugueses, Artur Nascimento e Hélder Silva. O outro era Peter Janssen, holandês de 33 anos, ativista do Vegan Strike Group, grupo de defesa dos direitos animais. Janssen já fez 40 acções de protesto desde 2015, e passou pelo Campo Grande, Huelva (Espanha), e Bogotá (Colômbia).O momento ficou captado em imagens.