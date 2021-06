GNR registou cinco mil crimes ambientais em 2020

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR levantou quase cinco mil autos de contraordenação relacionados com crimes contra o ordenamento de território, poluição, resíduos e proteção ambiental, em 2020.



Segundo o balanço divulgado este sábado, no Dia Mundial do Ambiente, a GNR efetuou 6141 ações de fiscalização, de que resultaram num total de 4896 autos de contraordenação. Entre estes, 1211 referem-se ao ordenamento do território; 928 referentes à poluição; 1744 autos sobre gestão de resíduos e 1013 relacionados com proteção florestal.



