GNR resgata 102 migrantes a bordo de embarcações ilegais na Grécia

A GNR resgatou, na madrugada desta sexta-feira, 102 migrantes, dos quais 14 crianças, a sul da ilha de Samos, no mar Egeu, na Grécia.De acordo com o comunicado da GNR enviado às redações, durante uma ação de pratulhamento os militares foram alertados para a existência de uma embarcação suspeita no mar. No local foi intercetada uma pequena embarcação de borracha com 34 pessoas a bordo."No momento da aproximação à embarcação, os militares aperceberam-se do choro de um bebé, tendo de imediato dado início ao resgate do mesmo, que se encontrava ao colo da mãe", pode ler-se. Os militares da GNR assistiram ainda uma mulher com problemas ao nível das vias respiratórias.A embarcação foi apreendida, tendo sido identificado, um homem com cerca de 50 anos, como o possível facilitador do transporte.Os migrantes foram transportados para o Porto de Vathy.Num segundo momento, e no decorrer de uma outra ação de vigilância, foi detetada uma embarcação com 70 migrantes a bordo, no mar Egeu. Os migrantes foram encaminhados para o porto de Karlovasi, onde desembarcaram em segurança.