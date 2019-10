GNR resgata 17 migrantes em operação nocturna no mar Egeu

Egeu,

Os militares da GNR da Unidade de Controlo Costeiro em missão deste abril pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX) detetam e resgataram 17 migrantes no mara este da ilha de Samos, na Grécia.De acordo com um comunicado da GNR enviado às redações, os militares detetam uma embarcação de borracha, com cerca de cinco metros, a duas milhas náuticas da costa com excesso de lotação. De imediato, os militares intercetaram o barco e realizaram o resgate dos 17 migrantes, entre eles duas crianças, seis mulheres e novo homens.A operação decorreu "em ambiente noturno e frio" e os ocupantes da embarcação encontravam molhados e, alguns deles em risco de hipotermia. Dois dos migrantes, uma grávida e um idoso estava "especialmente debilitados" e foram transportados para o Hospital de Vathy.Após o resgate os migrantes foram levados em segurança para o Porto de Vathy e entregues às autoridades helénicas.Num balanço de 2019, até ao momento, a GNR já efetuou mais de 900 patrulhas, correspondentes a mais de 5700 horas de trabalho, tendo detetado mais de 220 embarcações e auxiliado 2197 migrantes.