GNR resgata 19 aves e apreende 344 artigos em feiras e lojas de animais do Porto

A GNR resgatou 19 aves em feiras, mercados, cooperativas agrícolas e 'petshops' (lojas de venda de animais) do distrito do Porto, e apreendeu 344 artigos ligados a este setor, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, esta força policial explicou que esta operação aconteceu entre os dias 26 e 30 de maio e visou a fiscalização do comércio de armadilhas para captura ilegal da fauna protegida.

No decorrer desta ação, referiu, foram fiscalizados 38 estabelecimentos e elaborados 18 autos de contraordenação.

Destes 18 autos, dois foram por falta de licença para detenção de espécies exóticas, dois por posse de espécie CITES (aves) sem registo, dois por detenção de espécies cinegéticas para venda sem alvará do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), um por venda de fitofármacos sem autorização da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e 11 por comercialização de meios de captura proibidos.

"A Guarda alerta para a proibição da comercialização e utilização de armadilhas não seletivas, como laços e visgo, e todos os métodos de captura ou abate suscetíveis de provocar localmente a extinção ou de perturbar gravemente a tranquilidade das populações das espécies da fauna selvagem, nomeadamente das aves", sublinhou.

Estes meios, como as armadilhas de mola, as redes e o visgo, apanham "indiscriminadamente" qualquer animal, nomeadamente aves que neles caiam, pondo em risco não só os próprios animais como também o equilíbrio do ecossistema, vincou a GNR.