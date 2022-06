GNR resgata 28 cães em Viseu por suspeita de maus tratos

A GNR anunciou esta terça-feira ter resgatado 28 cães que estariam a sofrer maus-tratos, no concelho de Viseu, no âmbito do cumprimento de um despacho do Ministério Público.

Em comunicado, a GNR explicou que o despacho "tinha como base suspeitas de vários crimes de maus-tratos a animais de companhia", o que levou os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Viseu a "executaram uma ação de recolha em vários locais daquele concelho".

"A operação culminou com o resgate de 28 canídeos por maus-tratos a animais de companhia e na apreensão de uma arma de ar comprimido", referiu, acrescentando que foram identificados ainda quatro homens, com idades entre os 20 e os 25 anos.

Segundo a GNR, os animais resgatados foram entregues num canil local.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Coimbra e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu.