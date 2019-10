GNR resgata 31 migrantes que seguiam em barco de borracha no mar Egeu

A equipa da GNR em missão na ilha grega de Samos resgatou, terça-feira, mais 31 migrantes, no mar Egeu, que seguiam numa barco de borracha.Na embarcação, com cerca de seis metros, seguiam sete crianças, quatro mulheres e 20 homens , alguns do quais em risco de entrarem em hipotermia, pelo que foram providenciadas mantas térmicas, produtos alimentares e águas.Este ano, a GNR já fez mais de 800 patrulhas na Grécia – correspondente a cerca de 5100 horas – tendo detetado 220 embarcações e auxiliado 2140 migrantes.