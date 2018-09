Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR resgata 34 migrantes na Grécia

Vigilância marítima da UCC detetou uma embarcação com cerca de 10 metros rumo à fronteira grega.

12:25

Os militares da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR em missão na Grécia resgataram esta quinta-feira de madrugada, no mar Egeu, 34 migrantes, 12 dos quais crianças, que tentavam chegar à Europa numa embarcação com cerca de 10 metros.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que o resgate requereu "especial cuidado" devido ao elevado número de crianças, duas das quais com 12 e 16 meses, e a deteção por parte dos militares da GNR possibilitou o resgate dos migrantes em segurança e o respetivo encaminhamento para as autoridades gregas.



A GNR explica que a equipa de vigilância marítima da UCC, através dos equipamentos de visão térmica, detetou uma embarcação com cerca de 10 metros rumo à fronteira da Grécia, que de imediato deu o alerta à embarcação da UCC que se encontrava a patrulhar aquela área e se deslocou ao local para o resgate.



Os militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR estão destacados na ilha grega de Samos no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex).



No âmbito desta missão, a GNR desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas com a finalidade de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas.