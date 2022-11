Militares da GNR resgatam cabra em fase final de gestação presa no rio LimaOs militares do Posto de Busca e Resgate em Montanha Parque Nacional Peneda-Gerês resgataram uma cabra que se encontrava há três dias retida junto à barragem do Lindoso - Rio Lima, num local de difícil a acesso.Depois de ter sido retirada os militares ficaram a saber que o animal está no final da gestação.