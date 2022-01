Sete cães recém-nascidos foram resgatados pela GNR (Guarda Nacional Republicana) no passado domingo, no Fundão.

Os animais estavam abandonados num contentor do lixo e foram salvos após uma denúncia de abandono.

Os cães não tinham qualquer ferimento e foram depois entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão (CROAEF).



O processo foi encaminhado para o Tribunal Judicial do Fundão.