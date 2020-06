GNR resgata cão mal-tratado e subnutrido em Salvaterra de Magos

A GNR de Salvaterra de Magos resgatou um cão, que apresentava sinais de maus-tratos e subnutrição, tendo identificado o dono, um homem de 47 anos, pelo crime de maus-tratos a animal de companhia.

Após uma denúncia, a GNR efectuou diligências e efectuou o resgate do animal. O suspeito já é reincidente noi crime de maus-tratos a animais e o cão foi entrega a uma família de acolhimento temporário, explica a GNR em comunicado.

O caso foi comunicado ao participado ao Tribunal Judicial de Benavente e a acção da GNR contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Coruche e a colaboração do Veterinário Municipal.