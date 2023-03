GNR resgata cinco cães bebés abandonados em Aveiro

Cinco cães bebés em situação de abandono foram resgatados esta quinta-feira pela GNR em Aveiro. Os animais estavam numa caixa de papelão no interior de um terreno agrícola no concelho.Em comunicado a GNR refere que quatro dos cães foram adotados por militares do Posto Territorial de Cacia e que um foi entregue para adoção a um abrigo com sede em Mira."O abandono de animais de companhia constitui um crime de natureza pública, punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias. Estas molduras penais são agravadas em um terço, caso resulte perigo para a vida do animal", pode ler-se no comunicado.