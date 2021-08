GNR resgata dois cães em Porto Covo, Sines

Militares da GNR de Santo André, resgataram esta quinta-feira dois cães que se encontravam trancados dentro de um automóvel ao sol, com sinais de desidratação, na aldeia de Porto Covo, no concelho de Sines.

Populares ao perceberem que os animais estavam em sofrimento no interior do carro, contactaram a GNR que de imediato foi ao local.

Os militares da Guarda, na presença do veterinário municipal de Sines e após a avaliação da situação, procederam ao arrombamento do vidro do veículo, por não haver outra forma possível de resgatar os animais.

Contactada a autoridade judiciária, as detentoras dos animais foram constituídas arguidas pelo crime de maus-tratos a animais de companhia.

Os cães foram transportados para a clínica veterinária para observação.

A Guarda Nacional Republicana lembra que, quando a temperatura aumenta, é preciso ter alguns cuidados com os animais de companhia, nomeadamente nunca deixe o seu cão no interior do automóvel. De verão, as temperaturas são altas, o que torna o interior do automóvel insuportável devido ao elevado calor e falta de ventilação.