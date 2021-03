GNR resgata homem perdido na Serra da Estrela

(



As autoridades tentaram desde logo estabelecer contacto com o homem e, após algumas tentativas, foi possível localizá-lo por volta das 21h30, com alguns ferimentos ligeiros e sinais de desidratação, tendo sido assistido pelos militares no local, avança o comunicado da GNR.

A GNR da Serra da Estrela resgatou, esta terça-feira, um homem de 45 anos no maciço central da Serra da Estrela.O homem encontrava-se a caminhar na zona do Vale do Rossim, e, com o anoitecer e com o estado de cansaço, ficou desorientado. Ao aperceber-se que já não conseguia encontrar o trilho por onde seguia, tentou procurar um novo caminho, sem sucesso. A sua esposa, que estranhou a demora no regresso e a ausência de contacto do marido, deu o alerta para o Posto de Busca e Resgate em Montanha da Serra da EstrelaPBRMSE), por volta das 18h00, tendo sido acionada uma equipa especializada de resgate em montanha para localizar e resgatar o homem.